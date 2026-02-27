Крис Пайн может сыграть с Эммой Стоун в ромкоме The Catch

По данным Deadline, Крис Пайн планирует сыграть в ромкоме The Catch, а компанию ему составит звезда современного кино Йоргоса Лантимоса — Эмма Стоун.

Подробности сюжета пока неизвестны, кроме того, что это будет романтическая комедия с двумя главными героями. Если сделка состоится, то, скорее всего, это будет следующий фильм, в котором снимется Стоун. Осенью она рассматривала несколько вариантов.

Дэйв МакКэри снимает картину по сценарию Патрика Канга и Майкла Левина.

Даты старта съёмок The Catch и его дата выхода пока что нет. Возможно, вся эта информация и другая появится позже, а пока её стоит лишь ждать.