Стартовал второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров»

Стартовал второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров»
Сегодня в Apple TV начал выходить второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров». Пока доступна лишь первая серия, а всего их будет 10.

События второго сезона ленты вновь разворачиваются во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» завершился в начале 2024 года. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Главные роли в сериале исполняют Анна Саваи («Сёгун»), Кирси Клемонс («Флэш»), Курт Рассел («Омерзительная восьмёрка») и другие актёры.

