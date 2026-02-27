Скидки
Вышел фильм «В мгновение ока» от режиссёра «Головоломки» и «В поисках Немо»

Вышел фильм «В мгновение ока» от режиссёра «Головоломки» и «В поисках Немо»
Сегодня онлайн-кинотетар Hulu радует большой премьерой — в нём состоялся релиз фильма «В мгновение ока» от режиссёра «Головоломки», «В поисках Немо» и многих других культовых мультфильмов Эндрю Стэнтона.

Сюжет картины переплетает три временные линии: одна история происходит 45 тыс. лет назад, вторая — в настоящем, а последняя разворачивается в XXIII веке.

Главные роли сыграли Кейт Маккиннон («Фердинанд»), Давид Диггс («Чудо») и Рашида Джонс («Социальная сеть»). Также с ними снялись и другие.

Трейлер фильма «В мгновение ока» прилагается!

Видео доступно на YouTube-канале Disney+. Права на видео принадлежат Disney.

