«У меня наворачиваются слёзы»: Райан Гослинг — о фильме «Проект «Конец света»

«У меня наворачиваются слёзы»: Райан Гослинг — о фильме «Проект «Конец света»
Недавно Райан Гослинг высказался о фильме Проект «Конец света», в котором сыграл главную роль. По словам актёра, он видел, как люди были в слезах во время просмотра картины. Сам он не выдержал и тоже заплакал.

Гослинг отметил, что лента чётко даёт понять, что будущее — это определённо то, чего не стоит бояться, но к чему явно нужно стремиться.

Я вижу, как люди плачут после просмотра… и у меня тоже наворачиваются слезы. В этом есть что-то особенное, это почти масштабнее, чем фильм или книга, это затрагивает нечто действительно сакральное.

«Проект «Конец света» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

В кинотеатрах лента появится 20 марта.

