Появился новый постер фильма «Кристоферы» с Иэном Маккеленом

Появился новый постер фильма «Кристоферы» с Иэном Маккеленом
Создатели фильма «Кристофера» с Иэном Маккеленом опубликовали его новый постер. Он выполнен в особом стиле, а изобразили на постере главных героев.

Новый постер «Кристоферов»

Фото: NEON

Лента расскажет о сыне и дочери известного художника Джулиана Склара. Он не общается с детьми, из-за чего они начинают претендовать на его картины. Герои нанимают искусствоведа, чтобы тот тайно закончил серию работ художника — картины они продадут после смерти автора, заработав миллионы.

Главную роль исполнил звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» Иэн Маккелен. В фильме также снялись Микейла Коул («Чёрное зеркало»), Джеймс Корден («Хоть раз в жизни») и другие актёры. Режиссёром выступил Стивен Содерберг — автора серии «11 друзей Оушена».

