Фильм «Чебурашка 2» выйдет в онлайне 7 марта

Фильм «Чебурашка 2» выйдет в онлайне 7 марта
Онлайн-кинотеатр Start раскрыл цифровую дату выхода фильма «Чебурашка 2». Семейную картину про знаменитого персонажа можно будет посмотреть на стриминге уже 7 марта.

Видео доступно на VK-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

Таким образом, лента доберётся до онлайна спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок картина собрала чуть больше 6 млрд рублей и стала вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката. Первую строчку занимает оригинальный «Чебурашка», который собрал 6,7 млрд рублей в 2023 году.

Продолжение «Чебурашки» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

