Netflix отказался от покупки Warner Bros. за $ 82 млрд — сделку сорвали

В начале декабря онлайн-кинотеатр Netflix объявил о покупке компании Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд. Эта сделка должна была стать одной из крупнейших в истории кино и сильно повлиять на всю индустрию.

Спустя полтора месяца сделка сорвалась — на ситуацию повлиял другой гигант Голливуда, студия Paramount Pictures. Компания Дэвида Эллисона предложила WB ещё более выгодное предложение — $ 31 за акцию. В руководстве Netflix решили не участвовать в аукционе и отозвали своё предложение, потому что новое стало бы для онлайн-кинотеатра невыгодным.

Сделка, которую мы заключили, создала бы стоимость для акционеров с очевидным путём к одобрению регуляторов. Однако мы всегда были дисциплинированны, и по цене, сравнимой с предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово выгодной. Поэтому мы отказываемся предлагать схожую сумму.

Таким образом, крупнейшие активы Warner Bros. теперь могут достаться именно Paramount Pictures. Однако это произойдёт лишь в том случае, если компания вдруг не отзовёт своё предложение и если сделку не отклонят в Федеральной торговой комиссии США.