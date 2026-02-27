Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix отказался от покупки Warner Bros. за $ 82 млрд — сделку сорвали

Netflix отказался от покупки Warner Bros. за $ 82 млрд — сделку сорвали
Комментарии

В начале декабря онлайн-кинотеатр Netflix объявил о покупке компании Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд. Эта сделка должна была стать одной из крупнейших в истории кино и сильно повлиять на всю индустрию.

Спустя полтора месяца сделка сорвалась — на ситуацию повлиял другой гигант Голливуда, студия Paramount Pictures. Компания Дэвида Эллисона предложила WB ещё более выгодное предложение — $ 31 за акцию. В руководстве Netflix решили не участвовать в аукционе и отозвали своё предложение, потому что новое стало бы для онлайн-кинотеатра невыгодным.

Сделка, которую мы заключили, создала бы стоимость для акционеров с очевидным путём к одобрению регуляторов. Однако мы всегда были дисциплинированны, и по цене, сравнимой с предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово выгодной. Поэтому мы отказываемся предлагать схожую сумму.

Таким образом, крупнейшие активы Warner Bros. теперь могут достаться именно Paramount Pictures. Однако это произойдёт лишь в том случае, если компания вдруг не отзовёт своё предложение и если сделку не отклонят в Федеральной торговой комиссии США.

Что принадлежит WB
«Гарри Поттер», «Властелин колец» и фильмы DC — какими брендами теперь владеет Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android