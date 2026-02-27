Скидки
Джонатан Мейджорс возвращается в кино — он сыграет в боевике The Daily Wire

Скандальный актёр Джонатан Мейджорс, который должен был играть Канга Завоевателя в новых «Мстителях», возвращается в кино. Он сыграет ведущую роль в боевике The Daily Wire.

Кайл Рэнкин снимает фильм по собственному сценарию. Название, сюжет и актёрский состав пока держатся в секрете, но, по слухам, история будет в духе боевиков 80-х и 90-х, в которых рассказывалось о группах подростков, объединившихся, чтобы дать отпор захватчикам.

Бен Шапиро («Шоу Бена Шапиро») и Даллас Соннье («Костяной томагавк») выступают продюсерами The Daily Wire. Дату выхода картины в широкий зарубежный прокат пока не называют.

