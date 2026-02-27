Триллер «Горничная» с Сидни Суини — самый популярный фильм у российских пиратов в феврале

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале 2026 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Абсолютным лидером топа стала «Горничная» — эротический триллер с Сидни Суини вышел в онлайне в начале месяца. На второй строчке оказался фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция», а замкнул тройку приключенческий фильм «Волчок».
В десятку также вошли хорроры «Возвращение в Сайлент Хилл» и «28 лет спустя: Храм костей», а также комедия «Анаконда».
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ферале 2026 года:
- «Горничная».
- «Гренландия 2: Миграция».
- «Волчок».
- «Опасный дуэт».
- «Грандиозная подделка».
- «Возвращение в Сайлент Хилл».
- «28 лет спустя: Храм костей».
- «Зверский коп».
- «Анаконда».
- «Фабиан и убийственная свадьба».