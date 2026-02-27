Скидки
Популярные фильмы в феврале 2026: Горничная, Гренландия 2, Волчок, Сайлент Хилл, 28 лет спустя и другие

Триллер «Горничная» с Сидни Суини — самый популярный фильм у российских пиратов в феврале
Комментарии

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале 2026 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стала «Горничная» — эротический триллер с Сидни Суини вышел в онлайне в начале месяца. На второй строчке оказался фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция», а замкнул тройку приключенческий фильм «Волчок».

В десятку также вошли хорроры «Возвращение в Сайлент Хилл» и «28 лет спустя: Храм костей», а также комедия «Анаконда».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ферале 2026 года:

  1. «Горничная».
  2. «Гренландия 2: Миграция».
  3. «Волчок».
  4. «Опасный дуэт».
  5. «Грандиозная подделка».
  6. «Возвращение в Сайлент Хилл».
  7. «28 лет спустя: Храм костей».
  8. «Зверский коп».
  9. «Анаконда».
  10. «Фабиан и убийственная свадьба».
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
