Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джиму Керри вручили премию «Сезар» за вклад в кинематограф

Джиму Керри вручили премию «Сезар» за вклад в кинематограф
Комментарии

Культовый актёр Джим Керри, который, впрочем, уже давно не выходил в свет, получил престижную премию «Сезар» за вклад в кинематограф.

Джим выступил с речью на французском языке, в которой он поблагодарил за возможность делиться своим видением искусства и выразил тёплые слова своим близким.

Для актёра каждый персонаж — это как глина в руках скульптора, которой ты придаёшь форму по своему усмотрению. Как же мне повезло, что я могу делиться своим искусством со столькими людьми, которые по-настоящему открыли мне свои сердца. Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и внуку Джексону. Я люблю вас и всегда буду любить.

В конце своей речи Керри в шутку попросил оценить его произношение на французском языке.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android