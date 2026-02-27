Скидки
Resident Evil 9: Requiem стала самой популярной игрой серии в Steam

Resident Evil 9: Requiem стала самой популярной игрой серии в Steam
27 февраля на ПК и консолях состоялся релиз Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой хоррор-серии. Утром игра добралась и до Steam, где проект уже установил рекорд франшизы.

Так, пиковый онлайн экшена достиг 267 тысяч игроков — это лучший результат в истории Resident Evil. И этот рекорд наверняка будет побит на ближайших выходных, когда многие геймеры устроят себе хоррор-уикенд.

Фото: SteamDB

Пиковый онлайн серии Resident Evil в Steam

  1. Resident Evil Requiem — 267 тысяч.
  2. Resident Evil 4 Remake — 168 тысяч.
  3. Resident Evil Village — 106 тысяч.
  4. Resident Evil 2 Remake — 74 тысячи.
  5. Resident Evil 3 Remake — 60 тысяч.
  6. Resident Evil 7 — 20 тысяч.

События Requiem разворачиваются в Раккун-Сити, главной героиней выступает Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. Она отправляется в заброшенный отель, чтобы расследовать загадочную смерть своей матери. Вторым героем проекта стал Леон Кеннеди, агент ООБ по борьбе с биотерроризмом, который расследует серию убийств на Среднем Западе.

Resident Evil 9: Requiem протестировали на 34 видеокартах
