Resident Evil 9: Requiem стала самой популярной игрой серии в Steam

27 февраля на ПК и консолях состоялся релиз Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой хоррор-серии. Утром игра добралась и до Steam, где проект уже установил рекорд франшизы.

Так, пиковый онлайн экшена достиг 267 тысяч игроков — это лучший результат в истории Resident Evil. И этот рекорд наверняка будет побит на ближайших выходных, когда многие геймеры устроят себе хоррор-уикенд.

Фото: SteamDB

Пиковый онлайн серии Resident Evil в Steam

Resident Evil Requiem — 267 тысяч. Resident Evil 4 Remake — 168 тысяч. Resident Evil Village — 106 тысяч. Resident Evil 2 Remake — 74 тысячи. Resident Evil 3 Remake — 60 тысяч. Resident Evil 7 — 20 тысяч.

События Requiem разворачиваются в Раккун-Сити, главной героиней выступает Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. Она отправляется в заброшенный отель, чтобы расследовать загадочную смерть своей матери. Вторым героем проекта стал Леон Кеннеди, агент ООБ по борьбе с биотерроризмом, который расследует серию убийств на Среднем Западе.