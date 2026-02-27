Скидки
Фильм «Остров» с Петром Мамоновым вновь покажут в кино в честь 20-летия

Кинопрокатная компания «К24» представила трейлер фильма «Остров». Обновлённую версию ленты 2006 года выпустят в кинотеатрах России уже 19 марта в честь 20-летия картины.

Видео доступно во VK-канале K24. Права на видео принадлежат K24.

«Остров» рассказывает историю монаха Анатолия, который пытается искупить грех предательства, совершённого на войне. Помогая людям, он ищет прощения и получает шанс на духовное спасение.

Главные роли в ленте 2006 года сыграли Пётр Мамонов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Виктория Исакова и Юрий Кузнецов. Режиссёром выступил Павел Лунгин. Оригинальная картина также стала закрытием 63-го Венецианского кинофестиваля.

