Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Рыцарь Семи Королевств» стал одним из самых успешных сериалов HBO

«Рыцарь Семи Королевств» стал одним из самых успешных сериалов HBO
Комментарии

Компания HBO похвасталась успехами сериала «Рыцарь Семи Королевств». Приквел «Игры престолов» оказался одним из самых успешных проектов Warner Bros. — финальный эпизод посмотрели 9,5 млн человек за три дня только в США.

Суммарная аудитория сериала составила 26 млн человек — именно столько зрителей в среднем следили за развитием событий. Это третий лучший результат в истории HBO: лучше себя показали только «Одни из нас» (30 млн зрителей) и «Дом дракона» (29 млн зрителей).

В компании очень довольны успехами шоу и уже работают над продолжением — второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» выйдет в начале 2027 года. Этим летом фанатов «Игры престолов» также ждёт третий сезон «Дома дракона», который стартует в июне.

Материалы по теме
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android