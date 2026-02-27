Скидки
«Я прослезился, это нечто особенное»: Райан Гослинг — о фильме «Проект «Конец света»

«Я прослезился, это нечто особенное»: Райан Гослинг — о фильме «Проект «Конец света»
Канадский актёр Райан Гослинг рассказал о производстве фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света»). Лента по мотивам романа Энди Вейера выйдет в мировой прокат уже 20 марта.

Исполнитель главной роли заявил, что потратил около пяти лет на ленту — от начала переговоров до съёмок и премьеры. Гослинг согласился сыграть в ленте во многом потому, что ему очень понравилась оригинальная книга, которая помогает читателям и будущим зрителям не бояться перемен.

Я посвятил пять лет своей жизни созданию этого фильма. Я верю в книгу, я верю в «Проект «Конец света». Она прекрасна. Энди Вейер — это особенный автор, и он даёт нам возможность не бояться будущего и начать воспринимать его просто как нечто, с чем нужно разобраться. Я надеюсь, именно этот обнадёживающий посыл люди вынесут из фильма. Я вижу, как первые зрители плачут после просмотра, и у меня тоже наворачиваются слёзы. В этом есть что-то особенное, как будто это нечто большее, чем просто фильм или книга.

«Проект «Аве Мария» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

