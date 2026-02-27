19 минут чистого экшена: в «Не будите Лихо» сняли большую сцену с непрерывными боями

Для сериала «Не будите Лихо» команда подготовила одну из самых амбициозных экшен-сцен последних лет — 19 минут непрерывного действия без «проходных» кадров. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал исполнитель главной роли Роман Курцын.

По словам актёра, масштабный эпизод построен вокруг движения героев навстречу друг другу с разных этажей здания. Всё это превращается в «боевую симфонию» — с рукопашными схватками, стрельбой, участием спецназа, разбитыми автомобилями, проломленными стенами и эффектными вылетами из окон.

Там 19 минут чистого экшена: драки, разбивание машин, спецназ, стрельба, ломание стен и вылеты из окон

Особенно впечатляет производственный темп. Изначально режиссёр рассчитывал, что на съёмки столь сложной сцены потребуется не меньше недели. Однако Курцын предложил более амбициозный план — снять всё за 72 часа.

В итоге команда не только уложилась в три дня, но и, по словам артиста, не сняла ни одного лишнего кадра. Такая точность позволила существенно сократить производственные расходы — экономия оказалась значительной, что особенно важно для масштабных постановочных сцен с большим количеством трюков и пиротехники.

Премьера сериала ожидается в этом году.