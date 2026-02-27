Скидки
Звезду «Назад в будущее» обвинили в удержании бывшей девушки в сексуальном плену

Звезду «Назад в будущее» обвинили в удержании бывшей девушки в сексуальном плену
Издание Variety сообщило, что на звезду серии фильмов «Назад в будущее» Криспина Гловера подали в суд. Актёра обвинили в незаконном удержании человека в плену.

По данным СМИ, иск был подан со стороны бывшей британской модели по имени Джейн Доу. Она утверждает, что её заманили и обманом заставили переехать в Лос-Анджелес, чтобы работать на Гловера в качестве его ассистентки. Согласно гражданскому иску, девушка переехала в 2024 году, после чего актёр начал контролировать её во всех аспектах жизни и удерживать в «сексуальном рабстве».

Доу также отметила, что после отказа подчиняться требованиям артиста он её выгнал и также подал на неё в суд. Адвокат Гловера заявил, что все обвинения бывшей модели безосновательны. По словам защитника, в 2024 году актёр сам стал жертвой Доу, которая напала на него в его же доме.

Об обвинениях в отношении другой голливудской звезды:
Вин Дизель добился отмены исков по обвинению в изнасиловании на съёмках «Форсажа 5»
