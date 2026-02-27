Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вот это было страшно». Роман Курцын рассказал о своих самых тяжёлых травмах

«Вот это было страшно». Роман Курцын рассказал о своих самых тяжёлых травмах
Комментарии

Актёр Роман Курцын в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что история о «почти проломленном черепе» на съёмках в Болгарии была раздута жёлтой прессой и никакой большой опасности для него ситуация не представляла.

Почитать всё большое интервью
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино
Эксклюзив
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино

По его словам, тогда ему действительно удалили осколок косточки черепа, но в карьере случались травмы куда серьёзнее — разрыв грудной мышцы, которую пришивали через подмышку, переломы рёбер и пальцев.

Тот случай в Болгарии раздули желтушники, потому что ничего особо страшного не случилось. Да, там мне осколок косточки черепа вырезали, но были случаи намного серьёзнее. У меня рвалась грудная мышца, и мне её пришивали через подмышку. Были переломы рёбер и пальцев. Вот это было страшно.

Несмотря на это, Курцын продолжает самостоятельно выполнять трюки, в том числе в сериале «Не будите Лихо». Он подчёркивает, что тщательно готовится к каждому эпизоду и умеет преодолевать страх, который исчезает сразу после команды «Камера, мотор».

Материалы по теме
Эксклюзив
19 минут чистого экшена: в «Не будите Лихо» сняли большую сцену с непрерывными боями
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android