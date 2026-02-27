Скидки
Вышли финальные эпизоды сериала «Секс. До и после» — второй сезон завершён

27 февраля в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера 11-го и 12-го эпизодов сериала «Секс. До и после». На этом второй сезон шоу завершился.

Продолжение раскрывает иной аспект отношений между героями разных возрастов и социальных групп. Местом событий стал Санкт-Петербург, а связующим звеном между людьми и городом окажется яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед. Главная тема нового сезона: «Секс тоже важен».

Главные роли во втором сезоне сыграли Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Валерия Астапова («Беспринципные»), Равшана Куркова («Не одна дома»), Артём Ткаченко («Баба Яга спасает Новый год»), Данил Стеклов («Мастер и Маргарита») и другие актёры. Режиссёром вновь выступила Дарья Мороз.

Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
