«Если не влюбляется, значит, это говно и не надо в нём сниматься». Курцын — про выбор кино

Актёр Роман Курцын признался, что выбирает проекты не по расчёту, а по любви — и считает это главным критерием. По его словам, режиссёр, продюсер и сценарист обязаны «влюбиться» в материал, иначе за него не стоит браться.

О каждом фильме, который монтирую и снимаю, я думаю: «Блин, это круто». Настолько люблю то, что делаю. Уверен, каждый режиссёр, продюсер и сценарист должен влюбиться в свой материал. А если не влюбляется, значит, это говно и не надо в нём сниматься.

Курцын привёл в пример своего знакомого — Басту, который подарил треки для сериала «Не будите Лихо».

Он сказал: «Я каждый свой трек считаю гениальным, потому что люблю то, что делаю». Это ведь почти твой ребёнок. У тебя может быть два ребёнка, а может быть – 10. Но каждого ребёнка ты будешь считать невероятно классным. Ты будешь любить его всей душой.

По словам Курцына, сомнения в собственном материале чувствует и зритель. Если автор не уверен в своей работе, её легко «разнесут». Актёр также пересматривал некоторые свои проекты сотни раз — и они не надоедают, потому что каждый из них для него как ребёнок, за ростом и развитием которого можно наблюдать бесконечно.