Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Если не влюбляется, значит, это говно и не надо в нём сниматься». Курцын — про выбор кино

«Если не влюбляется, значит, это говно и не надо в нём сниматься». Курцын — про выбор кино
Комментарии

Актёр Роман Курцын признался, что выбирает проекты не по расчёту, а по любви — и считает это главным критерием. По его словам, режиссёр, продюсер и сценарист обязаны «влюбиться» в материал, иначе за него не стоит браться.

О каждом фильме, который монтирую и снимаю, я думаю: «Блин, это круто». Настолько люблю то, что делаю. Уверен, каждый режиссёр, продюсер и сценарист должен влюбиться в свой материал. А если не влюбляется, значит, это говно и не надо в нём сниматься.
Наше большое интервью с актёром и продюсером
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино
Эксклюзив
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино

Курцын привёл в пример своего знакомого — Басту, который подарил треки для сериала «Не будите Лихо».

Он сказал: «Я каждый свой трек считаю гениальным, потому что люблю то, что делаю». Это ведь почти твой ребёнок. У тебя может быть два ребёнка, а может быть – 10. Но каждого ребёнка ты будешь считать невероятно классным. Ты будешь любить его всей душой.

По словам Курцына, сомнения в собственном материале чувствует и зритель. Если автор не уверен в своей работе, её легко «разнесут». Актёр также пересматривал некоторые свои проекты сотни раз — и они не надоедают, потому что каждый из них для него как ребёнок, за ростом и развитием которого можно наблюдать бесконечно.

Материалы по теме
«Вот это было страшно». Роман Курцын рассказал о своих самых тяжёлых травмах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android