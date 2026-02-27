Скидки
Роман Курцын назвал свои лучшие фильмы и сериалы

Актёр Роман Курцын рассказал, какие работы со своим участием считает наиболее показательными и вдохновляющими. Свои советы зрителям он раскрыл в интервью «Чемпионату».

В числе первых он назвал сериалы «Жёлтый глаз тигра» и «Хэдшот», а также фильм «Огонь». По его мнению, в ближайшем будущем к этому списку присоединится и сериал «Не будите Лихо», который может стать его визитной карточкой. Кроме того, актёр выделил проекты «Степные дети» и «Фитнес».

Отдельно Курцын упомянул сериал «Красный 5», где ему предоставили полную творческую свободу.

Режиссёр Женя Шелякин дал мне карт-бланш. Сказал: «Рома, делай что хочешь». Когда у тебя развязаны руки, когда ты свободен, это очень чувствуется.
