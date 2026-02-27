«Это сделало для нашей спортивной культуры больше, чем любая федерация». Курцын — о кино

Актёр Роман Курцын рассказал, что при работе над сериалом «Не будите Лихо» вдохновлялся не современными боевиками вроде «Джон Уик» или «Ричер», а картинами 1990-х.

По его словам, именно герои того времени сформировали целое поколение.

Когда Ван Дамм сидел на небоскрёбе в шпагате, это сделало для нашей спортивной культуры больше, чем любая федерация. После этих кадров парни выходили на улицу и записывались в секции, шли на карате и хотели стать лучше. Мы все сидели на шпагатах.

Сегодня, считает актёр, у российского кино нет ярко выраженного «героя времени». Во многом эта эпоха закончилась на Сергее Бодрове и фильме «Брат 2». Почему так произошло, Курцын не берётся судить: возможно, изменились запросы зрителя или сама мода на подобных персонажей.