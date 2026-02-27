Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это сделало для нашей спортивной культуры больше, чем любая федерация». Курцын — о кино

«Это сделало для нашей спортивной культуры больше, чем любая федерация». Курцын — о кино
Комментарии

Актёр Роман Курцын рассказал, что при работе над сериалом «Не будите Лихо» вдохновлялся не современными боевиками вроде «Джон Уик» или «Ричер», а картинами 1990-х.

Материалы по теме
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино
Эксклюзив
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино

По его словам, именно герои того времени сформировали целое поколение.

Когда Ван Дамм сидел на небоскрёбе в шпагате, это сделало для нашей спортивной культуры больше, чем любая федерация. После этих кадров парни выходили на улицу и записывались в секции, шли на карате и хотели стать лучше. Мы все сидели на шпагатах.

Сегодня, считает актёр, у российского кино нет ярко выраженного «героя времени». Во многом эта эпоха закончилась на Сергее Бодрове и фильме «Брат 2». Почему так произошло, Курцын не берётся судить: возможно, изменились запросы зрителя или сама мода на подобных персонажей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android