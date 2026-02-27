Скидки
Трейлер ремейка хоррора «Лики смерти» с певицей Charli XCX — выход 10 апреля

Компания Legendary Pictures представила трейлер фильма «Лики смерти». Премьера хоррора в мировом прокате состоится 10 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Legendary Pictures.

Картина выступает вольным ремейком одноимённого фильма ужасов 1979 года, который запрещали в четырёх странах из-за кадров с изображением реальных смертей. Главной героиней выступает модератор контента. В один момент она находит видео с инсценировкой убийств из классического хоррора «Лики смерти». Теперь она попытается выяснить, реальными были смерти или нет.

Главные роли исполнили Натаниэл Вулси («Испытание огнём»), Дэйкер Монтгомери («Очень странные дела»), Барби Феррейра («Эйфория») и певица Charli XCX. Режиссёром выступил Дэниел Голдхабер («Как взорвать трубопровод»).

