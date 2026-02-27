Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Жуткий постер фильма ужасов «Пиноккио: Раскрепощённый» от авторов хорроров про Винни-Пуха

Жуткий постер фильма ужасов «Пиноккио: Раскрепощённый» от авторов хорроров про Винни-Пуха
Комментарии

Компания Jagged Edge Productions представила жуткий постер фильма ужасов «Пиноккио: Раскрепощённый». Дата выхода картины пока неизвестна.

Фото: Jagged Edge Productions

Лента станет следующим фильмом во вселенной хорроров «Винни-Пух: Кровь и мёд» — жестоких интерпретаций классических сказок. Главным героем выступит мальчик Джеймс. В один момент парень узнаёт, что у его дедушки Джеппетто есть ужасная тайна: он создал деревянную куклу Пиноккио, которая начала убивать.

Одну из главных ролей исполнил Ричард Брейк («Игра престолов»). Знаменитого сверчка Джимми из оригинальной сказки сыграл звезда фильмов «Кошмар на улице Вязов» Роберт Инглунд. Режиссёром выступил Рис Фрейк-Уотерфилд — постановщик обеих частей «Винни-Пух: Кровь и мёд».

О другом популярном фильме:
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android