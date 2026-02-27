Скидки
Valve заблокировала более 5 тыс. аккаунтов в CS 2 — крупнейшая волна банов в 2026 году

Компания Valve провела масштабную волну VAC-блокировок в Counter-Strike 2. Анти-чит заблокировал более 5 тыс. учётных записей за три дня — с 25 по 27 февраля.

Больше всего аккаунтов было заблокировано 25 февраля — показатель достиг 4707 аккаунтов. После этого блокировки получили ещё почти 400 аккаунтов. По данным сервиса csstats.gg, это самая крупная чистка с начала 2026 года. За последние две недели ограничения получили более 10 тыс. игроков.

VAC за последние годы работает «волнами», собирая определённое количество нарушителей, и блокирует всех одновременно. Всего за последние 30 дней анти-чит заблокировал 31 350 игроков.

