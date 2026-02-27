Скидки
В Китае прошли аресты за спойлеры Genshin Impact и Honkai Star Rail

В Китае прошли аресты за спойлеры Genshin Impact и Honkai Star Rail
Полицейское управление китайского города Шанхай сообщило об аресте пользователей, которые спойлерили игры студии MiHoYo — авторов знаменитых проектов Genshin Impact и Honkai Star Rail. По данным правоохранителей, под подозрение попали три человека.

В органах отметили, что арестованные пользователи раскрывали информацию о будущих патчах для игр студии. Размещение «незаконных спойлеров» было расценено как нарушение авторских прав. Преступления выявили в октябре прошлого года, после чего полиция создала специальную оперативную группу для расследования и выявила владельцев онлайн-аккаунтов.

Арест из-за «незаконных спойлеров» стал первым в истории. Сейчас дело расследует прокуратура. У нарушителей изъяли компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для совершения преступлений.

Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
