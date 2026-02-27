Первый взгляд на Кратоса и Атрея в God of War со съёмок сериала

Компания Amazon сообщила о старте съёмок сериала по знаменитой видеоигровой серии God of War. Авторы также представили первый взгляд на Кратоса и Атрея.
Фото: Amazon
На фото изображён Кратос в исполнении Райана Хёрста («Сыны анархии») и его сын Атрей, которого сыграет Каллум Винсон («Покерфейс»). Ранее стало известно, что одного из злодеев Бальдра исполнит звезда «Дэдпула» Эд Скрейн.
Дата выхода нового шоу пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».