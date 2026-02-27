Скидки
Хоррор «Крик 7» собрал более $ 7 млн на предпоказах — рекорд серии

Хоррор «Крик 7» собрал более $ 7 млн на предпоказах — рекорд серии
Сборы фильма ужасов «Крик 7» на предпоказах составили $ 7,8 млн. Такой результат стал рекордом для всей франшизы.

Предыдущим рекордсменом был «Крик 6», который заработал на предварительных сеансах около $ 5,7 млн. Учитывая, что для предстоящего хоррора предрекают старт до $ 60 млн по всему миру, картина может показать самые успешные сборы за первые выходные.

Премьера фильма «Крик 7» состоялась 27 февраля. В картине возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).

Что пишут критики про новый «Крик»:
«Смешной и кровавый»: зрители высоко оценили хоррор «Крик 7»
