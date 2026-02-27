Скидки
Стильные кадры второго сезона «Хороших девочек не убивают» со звездой «Уэнсдей»

Стильные кадры второго сезона «Хороших девочек не убивают» со звездой «Уэнсдей»
Компания BBC представила стильные кадры второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Дата выхода продолжения детективного шоу пока неизвестна.

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Сюжет проекта рассказывает о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Она решает расследовать убийство 17-летней девушки, произошедшее пять лет назад. Во втором сезоне героиня попытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.

Главную роль исполнила звезда сериала «Уэнсдей» Эмма Майерс. В сериале также сыграли Аша Бэнкс («Моя вина: Лондон»), Яли Тополь Маргалит («Дом Давида») и другие актёры. Шоураннером проекта выступает Поппи Коган — один из создателей сериала «Ограбление».

