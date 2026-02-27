Скидки
Результаты групповой стадии DreamLeague Season 28 по Dota 2
Завершился второй групповой этап DreamLeague Season 28 по Dota 2. Team Liquid заняли первое место с результатом 7-0, а Tundra Esports финишировали вторыми (5-2) — обе команды прошли в верхнюю сетку плей-офф.

Aurora Gaming (4-3) и Xtreme Gaming (4-3) заняли третье и четвёртое места и начнут плей-офф с нижней сетки.

Итоговая таблица групповой стадии DreamLeague Season 28 по Dota 2

КомандыСерииКартыОчки
Team Liquid7-014-47
Tundra Esports5-212-65
Xtreme Gaming4-39-84
Aurora Gaming4-311-84
Team Falcons3-47-93
BetBoom Team2-57-112
PARIVISION2-56-112
MOUZ1-64-131

Aurora и Xtreme сыграют в полуфинале нижней сетки в 17:00 мск, а Team Liquid и Tundra Esports встретятся в финале верхней сетки в 20:00 мск. Гранд-финал состоится 1 марта в формате best-of-5

Чемпион мира по LoL выступит на квалификации к The International 2026 по Dota 2
