Результаты групповой стадии DreamLeague Season 28 по Dota 2
Завершился второй групповой этап DreamLeague Season 28 по Dota 2. Team Liquid заняли первое место с результатом 7-0, а Tundra Esports финишировали вторыми (5-2) — обе команды прошли в верхнюю сетку плей-офф.
Aurora Gaming (4-3) и Xtreme Gaming (4-3) заняли третье и четвёртое места и начнут плей-офф с нижней сетки.
Итоговая таблица групповой стадии DreamLeague Season 28 по Dota 2
|Команды
|Серии
|Карты
|Очки
|Team Liquid
|7-0
|14-4
|7
|Tundra Esports
|5-2
|12-6
|5
|Xtreme Gaming
|4-3
|9-8
|4
|Aurora Gaming
|4-3
|11-8
|4
|Team Falcons
|3-4
|7-9
|3
|BetBoom Team
|2-5
|7-11
|2
|PARIVISION
|2-5
|6-11
|2
|MOUZ
|1-6
|4-13
|1
Aurora и Xtreme сыграют в полуфинале нижней сетки в 17:00 мск, а Team Liquid и Tundra Esports встретятся в финале верхней сетки в 20:00 мск. Гранд-финал состоится 1 марта в формате best-of-5
