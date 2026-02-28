Зрители оценили хоррор «Крик 7» ниже прошлых частей

27 февраля состоялась премьера фильма «Крик 7» — новой части популярной серии хорроров. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку В-. Таким образом, продолжение «Крика» понравилось им меньше, чем вторая, третья, пятая и шестая части франшизы. При этом картину оценили на уровне «Крика 4» 2011 года.

Фото: CinemaScore

В «Крике 7» возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).