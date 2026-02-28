Скидки
В США вводят проверку возраста для операционных систем

Правительство штата Калифорнии в США начало вводить в действие закон, который обязывает внедрять проверку возраста для учётных записей в операционных системах. По данным издания The Lunduke Journal, законопроект вступит в силу 1 января. Его одобрил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Согласно закону поставщики операционных систем должны сделать доступный интерфейс при создании учётной записи, где пользователь должен указать дату рождения. В издании PCgamer отметили, что для Windows подобная практика не станет проблемой, потому что ОС уже требует ввода даты рождения. При этом в сообществах операционной системы Linux новый закон вызвал недовольство.

На форуме Reddit пользователи пишут, что в Калифорнии полноценно обеспечить этот закон не получится. Они отмечают, что бесплатную Linux Mint просто никто не будет устанавливать, если у владельцев ПК начнут запрашивать возраст.

О введении возрастных ограничений Apple:
Apple ввела ограничения для приложений «18+» в Бразилии, США и других странах
