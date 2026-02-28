Скидки
Paramount выкупит Warner Bros. за $ 110 млрд до конца 2026 года

Paramount выкупит Warner Bros. за $ 110 млрд до конца 2026 года
Стали известны подробности покупки корпорации Warner Bros. Discovery компанией Paramount. Сумма сделки составила $ 31 за акцию — общая стоиомость равна $ 110 млрд.

Таким образом, покупка станет одной из крупнейших из всю историю киноиндустрии. Сама сделка должна состояться до конца 2026 года, а 2 марта компании обсудят условия соглашения. В Paramount заявили, что после покупки продолжат выпускать не менее 30 фильмов в год, которые будут держаться в прокате на протяжении стандартных 45 дней.

Ранее о намерении покупки Warner Bros. Discovery заявил стриминговый сервис Netflix — он должен был выкупить корпорацию за $ 82,7 млрд. Однако сделка сорвалась из-за того, что Paramount предложила большую сумму. Тогда онлайн-кинотеатр отказался перебивать стоимость.

Об отказе Netflix от крупной сделки:
Netflix отказался от покупки Warner Bros. за $ 82 млрд — сделку сорвали
