Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди выйдет в онлайне 31 марта

Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди выйдет в онлайне 31 марта
Портал DVDsReleaseDates раскрыл дату онлайн-премьеры фильма «Грозовой перевал». По данным сайта, драма будет доступна на стриминговых площадках с 31 марта.

Таким образом, лента может появиться в онлайне спустя полтора месяца после премьеры в кинотеатрах — картина вышла в прокате 13 февраля. «Грозовой перевал» уже собрал по всему миру более $ 170 млн, а его бюджет составил около $ 80 млн. Официально о цифровом релизе фильма компания Warner Bros. пока не сообщала.

«Грозовой перевал» представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Лента рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Главные роли исполнили Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).

Каким получился «Грозовой перевал»:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
