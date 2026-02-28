Скидки
«Не могу дождаться следующего фильма»: Зак Снайдер — о киновселенной DC Джеймса Ганна

На подкасте Happy Sad Confused выступил режиссёр «Лиги справедливости» Зак Снайдер. Он рассказал о своём отношении к новой вселенной DC отДжеймса Ганна («Супермен»).

По словам постановщика, он с нетерпением ждёт следующий супергеройский фильм DC. Снайдер отметил, что Джеймс Ганн — классный парень. Режиссёр уверен, что его адаптации комиксов совершенно отличаются от новых, и это хорошо.

Джеймс Ганн — классный парень. Желаю им всего наилучшего. Моя трилогия растёт сама по себе. У неё своя жизнь, которая не связана с «Суперменом» Джеймса, и это потрясающе. Я с нетерпением жду следующего фильма. Он потрясающий.

Первый фильм новой киновселенной DC «Супермен» от Джеймса Ганна вышел в 2025 году. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 83% свежести от обозревателей и 90% от зрителей. Следующим проектом супергеройской вселенной станет фильм «Супергёрл», премьера которого состоится 25 июня.

