Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини достигли 1,3 млрд рублей

28 февраля сборы фильма «Горничная» с Сидни Суини в России достигли 1,3 млрд рублей. По данным ЕАИС, эротический триллер достиг такой отметки спустя полтора месяца проката — лента вышла в российских кинотеатрах 8 января. Картина продолжает находиться на пятой строчке чартов страны, несмотря на то что она уже вышла в онлайне.

Фото: ЕАИС

В мировом прокате сборы «Горничной» превысили $ 385 млн при бюджете в $ 35 млн. Картина оказалась для студии Lionsgate крайне успешной. В работу уже запущено создание продолжения, производство которого стартует до конца 2026 года, а к главной роли вернётся Сидни Суини.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.