Сериал Охота, Эппл (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Охота» от Apple
4 марта стартует сериал «Охота». Картина рассказывает о друзьях, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают — теперь за ними начали охоту. Проект должен был выйти ещё в декабре 2025 года, но его отменили из-за обвинений в плагиате. После этого авторам удалось урегулировать отношения, сериал решили выпустить.

Всего в проект войдёт шесть серий, они будут выходить на стриминговом сервисе Apple TV каждую среду. Премьера финального эпизода состоится 1 апреля.

Расписание выхода сериала «Охота»

ЭпизодДата выхода
Первая серия4 марта
Вторая серия4 марта
Третья серия11 марта
Четвёртая серия18 марта
Пятая серия25 марта
Шестая серия1 апреля
О другом популярном сериале:
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
