Расписание выхода сериала «Охота» от Apple
4 марта стартует сериал «Охота». Картина рассказывает о друзьях, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают — теперь за ними начали охоту. Проект должен был выйти ещё в декабре 2025 года, но его отменили из-за обвинений в плагиате. После этого авторам удалось урегулировать отношения, сериал решили выпустить.
Всего в проект войдёт шесть серий, они будут выходить на стриминговом сервисе Apple TV каждую среду. Премьера финального эпизода состоится 1 апреля.
Расписание выхода сериала «Охота»
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|4 марта
|Вторая серия
|4 марта
|Третья серия
|11 марта
|Четвёртая серия
|18 марта
|Пятая серия
|25 марта
|Шестая серия
|1 апреля
О другом популярном сериале:
Комментарии