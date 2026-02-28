Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BLAST проведёт турнир по CS 2 в Рио-де-Жанейро в октябре 2027 года

BLAST проведёт турнир по CS 2 в Рио-де-Жанейро в октябре 2027 года
Комментарии

BLAST объявила даты семи турниров по Counter-Strike 2 в 2027 году. Одним из ключевых станет BLAST Open в Рио-де-Жанейро — он пройдёт с 4 по 17 октября.

В 2027 году BLAST перейдёт к единому сезону из шести турниров: два Bounty, три Open и один Rivals. Для BLAST Bounty заявлены существенные изменения: число участников сократится с 32 до 16, все матчи переведут в LAN-формат. Групповой этап пройдёт в системе двойного выбывания, плей-офф — в одиночном. Участие получат команды через рейтинг VRS и региональные квалификации. Призовой фонд Bounty вырастет до $ 1,25 млн.

BLAST Open сохранит формат 2026 года, но с полным переходом на LAN. Первая неделя пройдёт в отеле или студии, вторая — на арене. Призовой фонд также составит $ 1,25 млн. BLAST Rivals сохранит прежний формат с аналогичным увеличением призового фонда.

Отдельно BLAST анонсировала новую систему выплат командам. В 2027 году оператор перейдёт на новую модель соревнований с прямой компенсацией за участие в каждом турнире без обязательств на весь сезон. Общий бюджет на проведение мероприятий составит $ 10 млн.

Материалы по теме
Chopper назвал главный фактор триумфа PARIVISION на BLAST Bounty Winter по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android