BLAST проведёт турнир по CS 2 в Рио-де-Жанейро в октябре 2027 года

BLAST объявила даты семи турниров по Counter-Strike 2 в 2027 году. Одним из ключевых станет BLAST Open в Рио-де-Жанейро — он пройдёт с 4 по 17 октября.

В 2027 году BLAST перейдёт к единому сезону из шести турниров: два Bounty, три Open и один Rivals. Для BLAST Bounty заявлены существенные изменения: число участников сократится с 32 до 16, все матчи переведут в LAN-формат. Групповой этап пройдёт в системе двойного выбывания, плей-офф — в одиночном. Участие получат команды через рейтинг VRS и региональные квалификации. Призовой фонд Bounty вырастет до $ 1,25 млн.

BLAST Open сохранит формат 2026 года, но с полным переходом на LAN. Первая неделя пройдёт в отеле или студии, вторая — на арене. Призовой фонд также составит $ 1,25 млн. BLAST Rivals сохранит прежний формат с аналогичным увеличением призового фонда.

Отдельно BLAST анонсировала новую систему выплат командам. В 2027 году оператор перейдёт на новую модель соревнований с прямой компенсацией за участие в каждом турнире без обязательств на весь сезон. Общий бюджет на проведение мероприятий составит $ 10 млн.