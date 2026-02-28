Скидки
100 Thieves вышла в финал нижней сетки DraculaN Season 5 по CS 2

100 Thieves обеспечили себе как минимум третье место на Digital Crusade DraculaN Season 5 по CS 2. 27 февраля команда Ховарда rain Найгарда разгромила Eternal Fire в полуфинале нижней сетки со счётом 2:0.

Это пятая победа кряду для 100 Thieves в нижней сетке — и всё со счётом 2:0. Команда продлила победную серию до 10 матчей.

На турнире 100 Thieves прошли через BRUTE, Fnatic, MANA, Nemiga, CYBERSHOKE и Eternal Fire. За четыре дня выступлений на DraculaN 5 команда поднялась на 119 мест в мировом рейтинге VRS и закрепилась на 40-й строчке, опередив в том числе 9INE, ENCE, Bestia и CYBERSHOKE. При сохранении результатов команда может претендовать на инвайт на мэйджор в Кёльне.

28 февраля в 16:00 мск 100 Thieves сыграет с FlyQuest в финале нижней сетки — победитель выйдет в гранд-финал, где встретится с HEROIC.

