«Шокирует с самого начала». Курт Рассел — о «Реке Мадисон» по сериалу «Йеллоустоун»

Издание ScreenTime взяло интервью у знаменитого актёра Курта Рассела («Омерзительная восьмёрка»). Он рассказал о предстоящем спин-оффе культового сериала «Йеллоустоун» под названием «Река Мадисон».

По словам артиста, новая лента шокирует зрителя с самого начала. Сам Рассел посмотрел уже четыре серии и говорит, что оторваться от экрана невозможно.

Зрители ещё многого не знают о «Реке Мадисон». Там есть реально мощный эффект шока, прямо с самого начала. Я редко такое говорю, но когда вещь действительно стоящая, это сразу чувствуется. Я посмотрел уже четыре серии — оторваться невозможно, выглядит очень здорово. Это просто высший пилотаж.Тейлор Шеридан — действительно потрясающий сценарист, а Мишель Пфайффер великолепна.

«Река Мадисон» стартует на стриминговом сервисе Paramount+ 14 марта. Сериал расскажет о последствии трагических событий, в результате чего семья Клайберн переезжает из Нью-Йорка в живописный уголок реки Мадисон в центральной части Монтана — именно тут разворачивается следующая глава их жизни.

О другом популярном сериале:
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
