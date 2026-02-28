Скидки
Сериал Время счастливых, Okko, Start (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским
Комментарии

5 марта стартует сериал «Время Счастливых». Действия картины развернутся сразу в трёх временных линиях. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в долгожданной отдельной квартире номер 13. Но наступают голодные 90-е, настроения в семье уже не назовёшь радужными. Молодой и перспективный кандидат наук Иван вынужден стать репетитором, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом наступает 2012 год, наполненный энергией нового времени. Главную роль исполнил Тихон Жизневский («Майор Гром»).

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Премьера заключительного эпизода состоится 9 апреля.

Расписание выхода сериала «Время Счастливых»

ЭпизодДата выхода
Первая серия5 марта
Вторая серия5 марта
Третья серия5 марта
Четвёртая серия12 марта
Пятая серия19 марта
Шестая серия26 марта
Седьмая серия2 апреля
Восьмая серия9 апреля
