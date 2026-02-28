«Моё величайшее решение». Крис Хемсворт — о переезде из США в Австралию

На подкасте SmartLess гостем стал звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт. Он рассказал, почему вместе с семьёй уехал из США.

По словам актёра, он покинул Лос-Анджелес ещё в 2015 году, когда уже стал известен благодаря роли Тора. Хемсворт заявил, что ему и его семье не нравилась жизнь в Голливуде, они решили переехать на его родину в Австралию. Артист также отметил, что всё равно снимается по всему миру, потому не жалеет о своём выборе.

Когда родились мои сыновья, мы обосновались в Лос-Анджелесе. Но нам там не нравилось.Там ничего не снимали. Мы работали где-то в других местах, но потом приходишь домой, а папарацци и все прочие атрибуты голливудской жизни уже здесь. Так что это было моим величайшим решением — переехать в Австралию.

Хемсворт рассказал, что теперь ему после работы не нужно отправляться в отпуск — пребывание в родном доме стало для него полноценным отдыхом. Актёр рад, что обустроил дома ферму и завёл лошадей.