Звезда хоррора «Орудия» Эми Мэдиган назвала четыре любимых фильма

Издание Letterboxd взяло интервью у звезды знаменитого хоррора «Орудия» Эми Мэдиган. Она назвала четыре самых любимых фильма.

Так, в список актрисы попал триллер 1962 года «Что случилось с Бэби Джейн?» Мэдиган отметила, что не могла не упомянуть картину, потому что она обожает чёрно-белое кино. В топ также попала классическая криминальная лента «Из прошлого» 1947 года и детектив «Клют» с Дональдом Сазерлендом. Отдельно актриса выделила «Крёстного отца», рассказав, что любит первую и вторую части одинаково.

Любимые фильмы Эми Мэдиган

  • «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962) — классический триллер о двух сёстрах, которые борются друг с другом за успех в музыке.
  • «Из прошлого» (1947) — гангстерский фильм, с культовыми актёрами Кирком Дугласом и Робертом Митчем.
  • «Крёстный отец» (1972) — легендарная криминальная драма, с Марлоном Брандо и Аль Пачино в главных ролях.
  • «Клют» (1971) — детективная лента о Джоне Клюте, который расследует исчезновение своего близкого друга Тома.
Эми Мэдиган прокомментировала номинацию на предстоящий «Оскар»:
«Я очень счастлива»: звезда хоррора «Орудия» Эми Мэдиган — о номинации на «Оскар»-2026
