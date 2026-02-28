Звезда хоррора «Орудия» Эми Мэдиган назвала четыре любимых фильма

Издание Letterboxd взяло интервью у звезды знаменитого хоррора «Орудия» Эми Мэдиган. Она назвала четыре самых любимых фильма.

Так, в список актрисы попал триллер 1962 года «Что случилось с Бэби Джейн?» Мэдиган отметила, что не могла не упомянуть картину, потому что она обожает чёрно-белое кино. В топ также попала классическая криминальная лента «Из прошлого» 1947 года и детектив «Клют» с Дональдом Сазерлендом. Отдельно актриса выделила «Крёстного отца», рассказав, что любит первую и вторую части одинаково.

Любимые фильмы Эми Мэдиган

«Что случилось с Бэби Джейн?» (1962) — классический триллер о двух сёстрах, которые борются друг с другом за успех в музыке.

(1962) — классический триллер о двух сёстрах, которые борются друг с другом за успех в музыке. «Из прошлого» (1947) — гангстерский фильм, с культовыми актёрами Кирком Дугласом и Робертом Митчем.

(1947) — гангстерский фильм, с культовыми актёрами Кирком Дугласом и Робертом Митчем. «Крёстный отец» (1972) — легендарная криминальная драма, с Марлоном Брандо и Аль Пачино в главных ролях.

(1972) — легендарная криминальная драма, с Марлоном Брандо и Аль Пачино в главных ролях. «Клют» (1971) — детективная лента о Джоне Клюте, который расследует исчезновение своего близкого друга Тома.