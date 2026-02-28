В Resident Evil 9: Requiem две концовки — какую выбрать?

В материале содержатся спойлеры Resident Evil 9: Requiem

27 февраля состоялся релиз Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой серии хоррор-игр. Как оказалось, в новом проекте Capcom сразу две концовки, которые выбираются в самом конце игры.

Как только Леон и Грейс попадают в лабораторию «Амбреллы», девушка встаёт перед важным выбором. Она должна либо уничтожить Элпис, либо высвободить его. При этом ни девушка, ни сам игрок не знают, о чём идёт речь.

Концовка «Уничтожить Элпис»

Это не каноничная, «плохая» концовка . В этом случае Грейс вводит неверное кодовое слово, и весь оставшийся ARK-комплекс начинает разрушаться. Зеон впадает в ярость и пытается убить девушку, однако её спасает едва живой Леон. Грейс чудом забирается на платформу, а мистер Кеннеди решает задержать злодея, чтобы Грейс успела сбежать.

В результате Леон погибает от руки Зеона. Грейс выбирается на поверхность с сожалением, что она не спасла спецагента от гибели.

Леон спасает Грейс и погибает сам Фото: Capcom

Концовка «Высвободить Элпис»

Это каноничная, «хорошая» концовка . В этом случае Грейс понимает, что кодовое слово — это «надежда». Девушка открывает загадочный ящик и Элпис оказывается… Противоядием от Т-вируса. Зеон вводит сыворотку себе, ожидая получить новые суперспособности, однако в итоге лишает себя уже имеющихся сверхсил.

Внезапно на ARK-платформу приходит мутировавший доктор Гидеон, который оказывается очередным экспериментом технологии «Немезис». Он убивает Зеона и вступает в схватку с Леоном, которого только что вылечили Элпис-сывороткой. Спецагент побеждает монстра и находит раненую Грейс — они понимают, что выхода из обрушившегося комплекса нет. Внезапно им на помощь приходит отряд «Альфа» Криса Рэдфилда и вызволяет героев на поверхность.

Леон сражается с мутировавшим доктором Гидеоном Фото: Capcom

В сцене после титров выясняется, что Грейс продолжает работать в ФБР и держит связь с Леоном. Кроме того, учёным удалось спасти девочку-клона Эмили, которая теперь живёт вместе с Грейс.