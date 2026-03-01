Расписание первого дня групповой стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Сегодня, 1 марта, стартует турнир ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут 8 матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.
Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на воскресенье, 1 марта:
- 13:30. HEROIC (Европа) — NRG (США)
- 13:30. PARIVISION (Россия) — SemperFi Esports (Австралия)
- 16:00. Astralis (Швеция) — Monte (Европа)
- 16:00. G2 Esports (Европа) — Gaimin Gladiators (Бразилия)
- 18:30. FUT Esports (Европа) — M80 (США)
- 18:30. Ninjas in Pyjamas (Европа) — Legacy (Бразилия)
- 21:00. Team Liquid (Европа) — Passion UA (Европа)
- 21:00. 3DMAX (Европа) — paiN Gaming (Бразилия)
