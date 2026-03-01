Скидки
Фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл» вышел в российском онлайн-кинотеатре

Фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл» вышел в российском онлайн-кинотеатре
Комментарии

Популярный хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» теперь доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Для просмотра картины необходимо купить её за 449 рублей.

«Возвращение в Сайлент Хилл» представляет собой адаптацию культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл». Зрители и критики разгромили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 19% от обозревателей и 30% от зрителей.

Каким получилось «Возвращение в Сайлент Хилл»:
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
