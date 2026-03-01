Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма ужасов «Крик 8» могут стартовать осенью

Съёмки фильма ужасов «Крик 8» могут стартовать осенью
Комментарии

Издание Variety сообщило, что съёмки фильма ужасов «Крик 8» могут начаться уже осенью 2026 года. Об этом рассказала продюсер хоррор-франшизы Марианна Маддалена.

При этом какие-либо подробности о сюжете картины пока неизвестны. Источники издания отмечают, что ситуация станет яснее после завершения проката седьмой части серии. Компания Paramount пока не сообщала о старте производства «Крика 8».

27 февраля состоялась премьера фильма «Крик 7». В картине возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Критики низко оценили хоррор, но зрители хвалят его: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 34% свежести от обозревателей и 78% от зрителей.

Какой получилась новая часть «Крика»:
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android