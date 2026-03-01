Съёмки фильма ужасов «Крик 8» могут стартовать осенью

Издание Variety сообщило, что съёмки фильма ужасов «Крик 8» могут начаться уже осенью 2026 года. Об этом рассказала продюсер хоррор-франшизы Марианна Маддалена.

При этом какие-либо подробности о сюжете картины пока неизвестны. Источники издания отмечают, что ситуация станет яснее после завершения проката седьмой части серии. Компания Paramount пока не сообщала о старте производства «Крика 8».

27 февраля состоялась премьера фильма «Крик 7». В картине возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Критики низко оценили хоррор, но зрители хвалят его: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 34% свежести от обозревателей и 78% от зрителей.