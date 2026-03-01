Брутальный кадр фильма «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» — премьера 22 мая

Издание Screen Rant опубликовало брутальный кадр фильма «Мандалорец и Гроу». На нём показан главный герой Дин Джарин, который сражается с имперскими штурмовиками.

Фото: Screen Rant/Disney

Лента расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступит Джон Фавро, а продюсером вместе с ним выступил Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.