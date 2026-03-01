Скидки
Вице-президент 100 Thieves раскрыл затраты на состав по CS 2

Вице-президент 100 Thieves раскрыл затраты на состав по CS 2
Вице-президент по киберспорту 100 Thieves Якоб Maelk Тофт-Андерсен сообщил, что организация потратила $ 400 тыс. на формирование текущего состава по Counter-Strike 2. По итогам DraculaN Season 5 команда заняла второе место и поднялась до 37-й строчки в мировом рейтинге.

Для сравнения: по словам Алексея OverDrive Бирюкова, BC.Game выплатила $ 2,5 млн за выкуп трио из португальского SAW. При бюджете на состав в шесть раз меньше, чем у BC.Game, 100 Thieves расположились в мировом рейтинге в непосредственной близости от этой команды.

Текущая позиция в VRS позволяет 100 Thieves рассчитывать на инвайты, однако для получения приглашения на мэйджор в Кельне результатов DraculaN Season 5 может оказаться недостаточно.

100 Thieves вернулась в Counter-Strike в ноябре 2025 года после пятилетнего перерыва.

