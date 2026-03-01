Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Мстители: Секретные войны» стартуют в августе — инсайдер

Съёмки фильма «Мстители: Секретные войны» стартуют в августе — инсайдер
Комментарии

Популярный инсайдер DanielRPK раскрыл дату начала съёмок масштабного фильма Marvel «Мстители: Секретные войны». По его данным, производство должно стартовать уже в августе.

Таким образом, съёмки проекта могут стартовать за почти полтора года до выхода в мировом прокате — премьера состоится 17 декабря 2027 года. Официально студия Marvel не сообщала о дате начала активной работы над картиной.

«Секретные войны» станут масштабным кроссовером, который перезапустит киновселенную Marvel. До этого в рамках супергеройской франшизы выйдет фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом, премьера которого состоится 31 июля. Кроме того, 18 декабря в мировом прокате появится другой кроссовер — «Мстители: Судный день».

О другом популярном фильме:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android