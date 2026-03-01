Съёмки фильма «Мстители: Секретные войны» стартуют в августе — инсайдер

Популярный инсайдер DanielRPK раскрыл дату начала съёмок масштабного фильма Marvel «Мстители: Секретные войны». По его данным, производство должно стартовать уже в августе.

Таким образом, съёмки проекта могут стартовать за почти полтора года до выхода в мировом прокате — премьера состоится 17 декабря 2027 года. Официально студия Marvel не сообщала о дате начала активной работы над картиной.

«Секретные войны» станут масштабным кроссовером, который перезапустит киновселенную Marvel. До этого в рамках супергеройской франшизы выйдет фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом, премьера которого состоится 31 июля. Кроме того, 18 декабря в мировом прокате появится другой кроссовер — «Мстители: Судный день».