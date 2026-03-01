Стильные кадры сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи — старт 4 марта

Издание Screen Rant опубликовало стильные кадры из предстоящего сериала «Молодой Шерлок». Шоу стартует на стриминговом сервисе Prime Video уже 4 марта.

Фото: Screen Rant/Amazon

Проект представляет собой экранизацию книг Энди Лэйн. Сериал расскажет о молодости легендарного детектива и покажет первые расследования неопытного героя в Лондоне. Ещё юный Шерлок поступает в Оксфордский университет и знакомится с Джеймсом Мориарти, своим будущим заклятым врагом.

Одним из авторов проекта выступил культовый постановщик Гай Ричи, создатель «Большого куша» и «Джентльменов». Роль молодого Шерлока Холмса сыграл Хиро Файнс Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Образ брата главного героя Майкрофта Холмса примерил на себя Макс Айронс («Женщина в золотом»), а Мориарти воплотил Донал Финн («Письма о любви»).